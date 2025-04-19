日本公布众议院议员资产

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根据《国会议员资产公开法》，日本众议院公布了在去年10月大选中当选的全部议员共计465名的资产。据时事社统计，人均资产额2669万日元，约合人民币132.46元，再创历史新低。资产最多的是前首相、自民党的麻生太郎，拥有6.0153 亿日元。

此次资产额下降被认为主要是受到了高额资产所有者落选或引退的影响，比如自明党的高木宏寿，他在2021年选举后报告的资产超过了5亿日元。另外，去年当选的新议员资产较少，也是导致本次结果的一大原因。

众议院议员拥有的人均资产中，包括土地和建筑物在内的不动产为1971万日元，定期存款、信托投资等金融资产为714万日元。平均借款额为1285万日元。

人均资产若从性别来看，男性为2​​894万日元，女性为1460万日元。若从政党来看，自民党以4163万日元位居第一。紧随其后的是公明党的2210万日元、日本维新会的1985万日元、国民民主党的1526万日元、立宪民主党的1501万日元、日本保守党的917万日元、各党派之党的803万日元、共产党的691万日元、令和新选组的487万日元。社会民主党有一名众议院议员，其资产为5383万日元。

资产超过1亿日元的议员有22人。除麻生外，自民党的相泽一郎，其资产也超过了6亿日元。另一方面，报告资产额为“零”的议员，比上一次调查增加了17人，包括日本国民民主党代表玉木雄一郎在内，一共有94人。



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