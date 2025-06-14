日本研究团队发现决定三花猫毛色的基因

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九州大学的佐佐木裕之教授团队在5月15日的美国著名生物学期刊《当代生物学（Current Biology）》电子版上发表论文，称发现了决定三花猫橘色和黑色毛色的基因。该基因为性染色体X上的“ARHGAP 36”，当该基因排列发生部分缺失时，会合成橘色色素；如没有缺失，则合成黑色色素。

三花猫基本都是雌性，大约120年前，科学家就发现其毛色基因在X染色体上；大约60年前，科学家又发现2条X染色体中，有1条失活，仅另1条起作用，但一直没有锁定具体基因。

佐佐木表示：“作为猫狗党，我无法置此长年未解之谜于不顾，在2022-2023年众筹了部分研究经费，从600名赞助者处募集到1000多万日元。美国斯坦福大学的研究团队也锁定并同时发表了相同的基因，所以我对此确信无疑。”

九州大学和国立遗传学研究所、麻布大学、近畿大学等研究团队在福冈市内动物医院的合作下，提取并分析了各种毛色猫的DNA；同时还调查了美国密苏里大学公布的DNA数据，最终发现了“ARHGAP 36”基因。

在活性X染色体上，该基因缺失约5000个碱基后，就会合成橘色的“棕黑色素（假黑色素）”；如果没有缺失，则合成为“真黑色素”。橘黑双色的玳瑁猫也基本都是母猫，色素切换的机制相通。棕虎斑猫多为公猫，性染色体是XY的组合，但因X上的这个基因丢失，所以主色调为橘色。

非常罕见的雄性三花猫，其性染色体共有3条，2条X加1条Y，即多出1条，出现了异常。另一方面，白毛的原因是常染色体上的其他基因所致，机理不同。

一般认为家猫的祖先是北非斑猫，大约在1万年前开始被人类饲养，外形与现代的棕虎斑猫类似，每根毛发上都有黑色和棕色的条纹。通过研究古代猫的木乃伊及绘画等，或许可以弄清“ARHGAP 36”基因是在何时何地丢失的问题。



三花猫（左）和玳瑁猫（图片提供：佐佐木裕之）



九州大学大学教授佐佐木裕之和三花猫（图片提供：佐佐木裕之）

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