东京大学、京都大学再次申请“国际卓越研究型大学”评选，冲刺25年巨额资助

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日本文部科学省于5月20日宣布，针对由政府运营约10万亿日元规模“大学基金”所产生收益来支持的“国际卓越研究型大学”计划，第二轮公开招募共收到8所国立与私立大学的申请。审查工作将从6月开始，预计持续至今年冬季，若有大学通过评审，预计将在本财年内启动资金支持。

此次申请的8所高校，均为此前参加第一轮招募的10所高校中，除东北大学与东京理科大学之外的其他8所，依申请顺序为：大阪大学、京都大学、早稻田大学、东京大学、九州大学、东京科学大学、筑波大学、名古屋大学。

该计划最终将遴选出“数所”高校作为资助对象，一旦被认定为“国际卓越研究型大学”，可获得最长25年的财政支援。

在2023年的首轮评选中，东京大学和京都大学虽顺利进入最终审查阶段，但未能获得“国际卓越研究型大学”认定，最终由东北大学拔得头筹，于2023年11月成为首个获认定高校，并于今年2月获得约154亿日元的首年度资助。

为进行此次第二轮的严格评审，文部科学省重新设立了由国内外11名专家组成的顾问委员会，成员包括纽约大学名誉校长安德鲁·汉密尔顿等人。

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