日本邮便推出“数字地址”系统：7位编码即可识别精确住址

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日本邮政于26日宣布，正式推出“数字地址（Digital Address）”服务，用7位英数字组成的编码即可精确识别住址。用户在网购等场合输入该编码，系统便会自动显示对应地址。目前，这项服务已在邮政官方App上率先上线。

用户只需注册日本邮政的会员服务“Yu ID（ゆうID）”，即可免费申请自己的数字地址。详细住址信息，包括门牌号、楼层房间号等均可绑定登记。即便搬家，数字地址本身不会变更，只需提交转居申请，系统便会自动更新为新地址。

日本邮政还计划向外部企业开放这一系统，乐天集团等电商平台正考虑接入。对用户来说，无需再手动填写冗长地址；对企业而言，也能更准确掌握收件人最新住址，有助于减少误投退货等。

现行的邮政编码系统将继续保留。日本邮政表示，希望在未来10年内逐步推动数字地址的普及与常态化使用。

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