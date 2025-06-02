日本37个道府县海产品，即将恢复对华出口

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日本政府5月30日发布消息称，已与中方就恢复日本47个都道府县中的37个都道府县的海产品出口手续达成一致。完成出口相关设施重新登记等程序后，除福岛等县以外的海产品将重启对华出口。东京电力福岛第一核电站开始排放核废水的2023年8月以后，中国宣布全面禁止进口日本海产品。此前日方一直要求中方解除禁令。

当天早上，官房长官林芳正在首相官邸召开的农林海产品扩大出口相关阁僚会议上宣布，日中两国已达成共识。除了重新登记出口设施外，首次出口前还需对生产加工设施进行锶、氚等放射性物质检查。

中国海关总署称，与日方就日本海产品的安全性检验手续进行了磋商，并“取得了实质性进展”。

不过，东京都、福岛县、宫城县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、长野县和新潟县这十个都县均不在解禁对象之列。林芳正表示，“将继续要求中方重启牛肉进口，撤销对10个都县农产品和海产品的进口管制”。

农林水产大臣小泉进次郎在内阁会议后举行的记者会上对两国达成共识表示欢迎，称“这是一个重大转折”；但针对恢复出口的时间，他回避了正面回答，表示“难以做出预判”。

据农林水产省发布的数据，排放核废水前的2022年，日本食用海产品对华出口额达到836亿日元。中方发布进口禁令后，出口额较大的扇贝和海参等遭到了重创。

全国渔业协同组合联合会（全渔联）会长坂本雅信发表谈话说：“虽然向前迈出了巨大的一步，但针对10个都县的禁令仍未解除，并非对即刻全面恢复出口做出了承诺”，强烈要求全面解除禁令。

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