日本三大便利店即将开售“古古古米”

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日本三大便利店公司于6月3日决定，将在门店销售2021年产的政府储备大米。全家便利店将于5日率先发售，售价为每公斤388日元，首日在东京都和大阪府各10家门店销售，今后将逐步扩大销售区域。7-11和罗森也计划在采购完成后陆续开售。这是继2022年产的“古古米”在大型超市等渠道普及之后，“古古古米”（2021年产大米）首次进入便利店销售渠道。

在面向中小型零售商的协商合同中，全家申请并获批了1000吨，7-11和罗森各申请并获批500吨。此前，这三家公司曾申请面向大型零售商的2022年产储备米的协商合同，但因不符合条件而未获受理。

7-11为了提高便利性，计划将大米加工成无需淘洗即可烹煮的免洗米销售，价格预计定在每2公斤800日元（不含税）左右。罗森则计划销售两种规格：每公斤360日元和每2公斤700日元（均为不含税）。

此外，罗森还将利用自有采购渠道，推出使用2022年和2023年产大米的“复古米（Vintage米）饭团”，预计于7月上旬在关东部分门店开始销售。该饭团售价约为120日元（不含税），将低于普通饭团价格。

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