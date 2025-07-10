夏普推出自动发放卫生巾设备，助力解决“月经贫困”

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夏普公司7月9日宣布，开发出一款可自动免费发放卫生巾的专用设备。该设备可设置于洗手间等场所，供有需要者免费单片领取使用。该设备的开发旨在支援因经济原因而难以购买生理用品的女性，并计划于7月25日起面向学校、企业、地方政府等机构销售。

这款新设备名为“todokuto”，只需将手靠近感应区域，卫生巾便会自动弹出。该设备设有时间间隔限制，以防止一次性大量取用。

同时，该设备还可联网，一旦卫生巾存量减少或设备使用状况异常，系统便会通过邮件通知管理人员。

据夏普介绍，之所以开发该设备，是源自地方政府的咨询——有人觉得在窗口领取很尴尬，有时还会出现洗手间内生理用品被大量拿走等问题。

此外，已有不少企业正在考虑将“免费提供生理用品”纳入员工福利范畴，因而，与之相关的咨询也在增加。

该设备价格将根据客户需求单独报价，夏普的目标是到2027年将该设备推广到约1000个组织机构。

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