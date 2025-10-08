坂口志文获2025年诺贝尔生理学或医学奖

Newsfrom Japan

瑞典卡罗琳医学院于6日宣布，将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予发现能抑制过度免疫的“调节性T细胞”的大阪大学名誉教授坂口志文（74岁）等日美三位学者。

这是继去年日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会（日本被团协）获颁和平奖之后，日本连续第两年获得诺贝尔奖。若包括取得美国国籍者在内，这是日本人第29次个人获奖。生理学或医学奖方面，则是继2018年京都大学本庶佑特别教授（83岁）获奖以来，时隔7年后的第6人。

此次获奖者除坂口教授外，还包括美国系统生物学研究所的玛丽·布兰科博士，以及美国生物企业“索诺玛生物治疗公司”的弗雷德里克·拉姆斯德尔博士（64岁）。

人体具有抵御入侵的病毒、细菌等病原体的免疫机制。T细胞等免疫细胞会攻击病原体或因突变产生的癌细胞，但如果反应过度，就会把正常细胞和组织也当作异物加以攻击，从而引发“自身免疫性疾病”。

坂口教授坚信存在一种能给免疫反应“踩刹车”的细胞，并认为利用这种细胞可以抑制自身免疫性疾病。他在1985年发表了实验结果，但当时并未受到重视，经历了一段不被理解的时期。1995年，他发现了调节性T细胞的标志性分子；2001年，布兰科博士等人在小鼠细胞中发现了关键基因，随后在人类体内也得到证实，使这一研究逐渐发展为免疫学的重要课题。

目前，利用调节性T细胞的研究正在推进，有望应用于免疫性疾病等的治疗。例如，解除免疫抑制以增强对癌细胞的攻击力，或在移植手术中减少排斥反应等治疗方法正在探索之中。

颁奖典礼将于12月10日在斯德哥尔摩举行，奖金1100万瑞典克朗（约合1亿7600万日元）将由三位获奖者平分。

