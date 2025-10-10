北川进获2025年诺贝尔化学奖

Newsfrom Japan

瑞典皇家科学院于10月8日宣布，将2025年诺贝尔化学奖授予开发出拥有无数微小孔洞的“金属有机框架材料（MOF）”的日本京都大学特别教授北川进（74岁）。“金属有机框架材料（MOF）”又称“多孔性配位高分子（PCP）”，能够将气体吸附进孔洞中进行分离与储存，作为有助于解决环境与能源问题的新型材料而备受期待。

他是继6日获得诺贝尔生理学或医学奖的大阪大学特别教授坂口志文（74岁）之后，包括拥有美国国籍者在内，第30位日本人诺贝尔奖得主。化学奖则是自2019年旭化成名誉研究员吉野彰（77岁）之后，时隔六年的第九位获奖日本科学家。

此次除北川教授外，澳大利亚墨尔本大学教授理查德·罗布森和美国加州大学伯克利分校教授奥马尔·M·亚吉也共同获奖。

拥有无数纳米级孔洞的物质被称为多孔材料。活性炭是代表性材料，自古以来用于水的净化。天然或人工矿物“沸石（Zeolite）”也被广泛用于水质净化及化学工业的催化剂，但其孔径大小不均。

北川教授于1997年首次在世界上合成出由金属离子与有机分子组合而成、结构如“攀爬架”的MOF。MOF的框架间隙均一，可根据用途自由设计。通过改变孔径大小，可以选择性地吸附一氧化碳、氧气等特定气体。

应用MOF技术，可以高效去除空气中的污染物或石油中的杂质，也能安全储存和运输作为下一代能源的氢气或危险气体。这项技术正在朝着解决环境、资源与能源问题的实用化方向推进。

颁奖典礼将于12月10日在斯德哥尔摩举行，奖金为1100万瑞典克朗（约合1亿7600万日元），三位得主将平分奖金。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]