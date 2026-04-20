日本青森发生7.5级地震，青森县、北海道，岩手县发布海啸警报

20日下午4时52分左右，三陆近海发生地震，青森县阶上町观测到震度5强的强烈摇晃。日本气象厅随后对北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸以及岩手县发布海啸警报；对北海道太平洋沿岸东部与西部、青森县日本海沿岸、宫城县和福岛县发布海啸注意报。

下午5时30分过后，除在岩手县久慈市观测到80厘米高的海啸外，还在青森县八户市观测到30厘米，在北海道浦河町以及宫城县石卷市的鲇川观测到20厘米的海啸。

日本气象厅表示，此次地震震源深度约10公里，地震规模（震级）推定为7.5级。是否发布“北海道・三陆近海后发地震注意信息”，目前正在调查是否符合相关标准。

去年12月8日，青森县东部近海曾发生7.5级地震，八户市观测到震度6强。北海道及东北沿岸地区观测到海啸，并首次发布后发地震注意信息。同月12日，同一震源区域又发生6.9级地震，北海道和青森县同样观测到海啸。

日本原子力规制委员会表示，东北电力的东通核电站（青森县）、女川核电站（宫城县）以及日本原燃再处理工厂（青森县）均未报告因地震出现异常情况。

此次20日下午地震的主要各地震度如下：

震度5强：青森县阶上町

震度5弱：青森县八户市、盛冈市、宫城县登米市

震度4：仙台市、北海道函馆市、山形县酒田市、秋田市、福岛县国见町。

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