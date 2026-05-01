日本实施5万亿至6万亿日元规模干预汇市，日元急升值

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5月1日获悉，日本政府与日本银行于4月30日晚进行了“买入日元、卖出美元”的外汇干预操作。此次干预规模预计在5万亿至6万亿日元之间。受此影响，外汇市场日元汇率迅速反弹。



1日买盘仍在延续，盘中一度升至1美元兑155日元中段，较干预前的160日元后段大幅回升。下午5时，汇率报156.62～63，较前一交易日升值3.52日元。



日本银行1日公布的当座存款余额变动因素预测显示，将反映外汇干预资金流向的7日“财政等因素”为负9.48万亿日元。而市场此前在未计入干预因素的预期仅为负4万亿日元，两者差额超过5万亿日元，被推算为本次干预的大致规模。

东京市场前一日，日元汇率一度跌至160日元后段，触及自2024年7月上次干预以来约1年9个月的新低。对此，财务大臣片片山皋月表示，“采取此前一再强调的坚决措施的时机正在临近”，而三村淳也称“这是最后的退避警告”，强烈暗示可能进行干预。

此后，买入日元、卖出美元的势头迅速加强，海外市场一度急升至155日元中段。由于日元在短时间内快速拉升，市场普遍认为“政府和日本银行极可能已经出手干预”（日本券商观点）。

1日傍晚，日元汇率再度出现急涨。市场人士认为，“如果日元继续贬值，在黄金周期间实施干预的可能性很大”（智库观点）。三村淳当天上午也强调，“黄金周才刚刚开始”，为后续可能的应对措施留下空间。

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