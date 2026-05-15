日本国家队公布世界杯阵容：远藤航、富安健洋领衔，三笘薰无缘

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日本足协于15日公布了参加美加墨世界杯（6月11日开幕）的日本国家队26人大名单。

远藤航（利物浦）、冨安健洋（阿贾克斯）、镰田大地（水晶宫）等人入选。已连续参加过去四届世界杯的长友佑都（FC东京）以及21岁的塩貝健人（沃尔夫斯堡）压哨入围。



主教练森保一在东京都内召开记者会，逐一宣读了入选球员姓名。因赛前意外受伤，三笘薰（布莱顿）与南野拓实（摩纳哥）遗憾无缘本届大名单，守田英正（葡萄牙体育）同样未能入选。本次世界杯首次入选国家队的球员共有13人，包括铃木彩艳（帕尔马）、中村敬斗（兰斯）等。



这是日本队连续第8次晋级世界杯。日本将在小组赛F组中，于6月14日对阵荷兰，20日对阵突尼斯，25日对阵瑞典。以冲击八强乃至更好成绩为目标，日本队将于6月3日起在墨西哥蒙特雷展开赛前集训。

◇世界杯日本国家队26人名单



门将

早川友基（27岁，鹿岛鹿角）

大迫敬介（26岁，广岛三箭）

铃木彩艳（23岁，帕尔马）



后卫

长友佑都（39岁，FC东京）

谷口彰悟（34岁，圣图尔登）

板仓滉（29岁，阿贾克斯）

渡边刚（29岁，费耶诺德）

富安健洋（27岁，阿贾克斯）

伊藤洋辉（27岁，拜仁慕尼黑）

濑古步梦（25岁，勒阿弗尔）

菅原由势（25岁，云达不莱梅）

铃木淳之介（22岁，哥本哈根）



中场/前锋

远藤航（33岁，利物浦）

伊东纯也（33岁，亨克）

镰田大地（29岁，水晶宫）

小川航基（28岁，奈梅亨NEC）

前田大然（28岁，凯尔特人）

堂安律（27岁，法兰克福）

上田绮世（27岁，费耶诺德）

田中碧（27岁，利兹联）

中村敬斗（25岁，兰斯）

佐野海舟（25岁，美因茨）

久保建英（24岁，皇家社会）

铃木唯人（24岁，弗赖堡）

盐贝健人（21岁，沃尔夫斯堡）

后藤启介（20岁，圣图尔登）

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