首相高市早苗访韩，日韩强化能源与安保双线合作

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日本首相高市早苗19日在韩国东南部庆尚北道安东市与李在明总统进行会谈。双方着眼于中东局势长期动荡，同意就强化原油储备、相互调剂等能源安全保障合作的具体化展开探讨，并发表包含相关内容的联合文件。

首相在会谈中强调：“日韩两国作为印太地区稳定的重要支柱，发挥作用至关重要。”李在明则表示，日韩是“重要的伙伴”。会谈后的联合记者会上，首相就日韩安保合作表态称：“希望稳步推进。”

由于原油运输要冲霍尔木兹海峡事实上被封锁，日韩两国都面临石脑油等重要物资采购的不安。基于此，双方在会谈中讨论了首相今年4月提出的面向亚洲各国的能源支援框架“POWER Asia（亚洲能源资源供应能力强化伙伴关系）”的运用，并同意设立由两国政府参与的能源合作“政策对话”机制。

双方还就此前的美中首脑会谈结果交换意见。针对与俄罗斯关系日益紧密的朝鲜动向，确认将通过包括共同盟友美国在内的三边合作加以应对。

两国领导人还商定，为加强日韩、日韩美在安全保障及经济安全领域的合作，将保持紧密的信息共享与协作。首相对李在明就朝鲜绑架问题尽快解决所给予的支持表示感谢。

会谈包括小范围会议在内共进行了约1小时40分钟。首相在联合记者会上指出：“在全球局势日益不稳定的背景下，日韩首脑通过‘穿梭外交’保持密切沟通，具有重大意义。”李在明则回应称：“期待进一步扩大让两国国民切实感受到的、面向未来的合作。”

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