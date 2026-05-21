4月访日游客同比下降5.5%，中国内地与中东客源大减、法国逆势创新高

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日本政府观光局20日发布的数据显示，4月访日外国游客人数（推算值）为369万2200人，同比减少5.5%。除中东及中国内地客源下滑外，受复活节假期时间错位影响，来自欧洲的访日游客也有所减少。这是自1月以来，时隔3个月再次出现同比下滑。

来自以色列及海湾国家等中东8国的访日游客为2万2300人，同比减少21.4%。中东局势恶化导致航班停飞及减班，对客流造成明显影响。国内地游客已连续5个月低于去年同期，同比大幅减少56.8%，仅为33万700人。

欧洲方面，受复活节假期时间错位影响，英国、德国、意大利等国家的访日需求已在3月下旬提前释放，因此4月访日人数普遍低于去年同期。法国则刷新单月历史最高纪录。

按国家和地区来看，访日游客人数排名第一的是韩国，同比增长21.7%，达到87万8600人；第二位是台湾地区，同比增长19.7%，为64万3500人；第三位为中国内地；第四位是美国，同比增长0.8%，达到33万人。韩国、台湾地区、越南等地的访日人数均创下4月历史新高。

日本观光厅长官村田茂树20日在记者会上强调：“为了实现2030年访日游客达到6000万人的目标，即使在航空票价上涨等外部环境发生变化的情况下，也将通过实施战略性宣传推广等措施，吸引更多国家和地区的游客赴日。”

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