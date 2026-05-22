日本最年轻女市长宣布休产假，现任女性首长中尚属首次

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京都府八幡市市长川田翔子（35岁）21日宣布，因即将生产，她计划从今年夏天开始休产假。川田目前是日本全国最年轻的女性市长。据八幡市政府介绍，现任女性地方首长休产假，在日本全国尚属首次。



川田预计将于9月中旬迎来生产。她正在考虑依据《劳动基准法》及市政府相关条例，在产前休假6至8周、产后休假8周。她于去年12月结婚。



川田当天在市政府接受媒体采访时表示：“得知自己成为首位在任期间休产假的女性首长，我也感到很惊讶。不过我会确保市政工作正常运转，不会影响施政和竞选承诺的落实。”



产假期间，将由副市长能势重人代理市长职务，川田则会通过线上方式接收工作汇报。她在产假结束后还计划继续申请育儿假，但不会设置职务代理，而是通过远程办公和缩短工时等方式继续处理公务。



川田毕业于京都大学，曾任京都市政府职员及参议员秘书。2023年11月，她以无党派身份参选八幡市市长并首次当选，目前为第一任期。

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