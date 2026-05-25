日本首位戛纳影后诞生，冈本多绪凭《突如其来》获奖
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第79届戛纳国际电影节颁奖典礼于23日晚（日本时间24日凌晨）在法国南部戛纳举行。凭借滨口龙介执导的《突如其来》，两名女主演冈本多绪（41岁）与法国演员维尔日妮·埃菲拉（49岁）共同获得主竞赛单元最佳女演员奖。此前，日本演员中曾有柳乐优弥和役所广司获得过最佳男演员奖，但冈本多绪成为首位获得戛纳最佳女演员奖的日本演员，创下历史性纪录。
在获奖感言中，冈本多绪表示：“今天我能够站在这里，真的多亏了一位非常出色的导演。”埃菲拉则回顾拍摄经历称：“这是一次终生难忘、将永远铭刻在我心中的人生体验。”
今年的主竞赛单元中共22部作品获得提名，除滨口龙介的《突如其来》外，还有是枝裕和的《箱中的羊》、深田晃司的《凪日记》等。最终，最高奖“金棕榈奖”由克里斯蒂安·蒙久导演的《峡湾》摘得，枝裕和与深田晃司未能获奖。
《突如其来》讲述了埃菲拉饰演的护理机构负责人，与冈本多绪饰演的一位身患重病的日本女性在巴黎相遇的故事。影片聚焦衰老、死亡以及人与人之间的联系，全片长达3小时16分钟。此外还有长塚京三、黑崎煌代等人出演。 影片将于6月19日在日本上映。
冈本多绪1985年出生于日本千叶县，14岁以模特身份出道，并以“TAO”之名活跃于国际时尚界。她曾在2013年的美国电影《金刚狼2》中出演女主角，也参演了《沉默的舰队》（2023年）等多部日本及海外电影、电视剧。
埃菲拉凭借《她》（2016年）、《圣母》（2021年）等作品中极具层次感的演技而闻名，是法国最具代表性的演员之一。她还凭借以巴黎连环恐袭事件为题材的电影《巴黎记忆》（2022年）获得法国凯撒奖最佳女主角奖。