日本首位戛纳影后诞生，冈本多绪凭《突如其来》获奖

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第79届戛纳国际电影节颁奖典礼于23日晚（日本时间24日凌晨）在法国南部戛纳举行。凭借滨口龙介执导的《突如其来》，两名女主演冈本多绪（41岁）与法国演员维尔日妮·埃菲拉（49岁）共同获得主竞赛单元最佳女演员奖。此前，日本演员中曾有柳乐优弥和役所广司获得过最佳男演员奖，但冈本多绪成为首位获得戛纳最佳女演员奖的日本演员，创下历史性纪录。