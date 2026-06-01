日本大学生求职“抢跑”愈演愈烈：正式解禁前，76%学生已拿到录用意向

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随着日本政府规定的企业招聘面试解禁日6月1日的到来，面向2027年春季毕业大学生的招聘活动进入新阶段。不过，由于相关规定并不具备法律约束力，为抢夺优秀人才，不少企业陆续将招聘时间大幅提前。有调查显示，已有超过七成学生获得录用意向，招聘“解禁规则”正逐渐沦为形式。

1日当天，深受求职学生喜爱的伊藤忠商事正式启动线上面试。计划自明年4月起废除“未经本人同意调动制度”的第一生命保险，当天也开展了线下面试。

为了保障学生能够专心完成学业，日本政府规定了企业说明会、面试等环节的启动时间，并呼吁企业配合执行。然而，东京求职信息服务公司Career-tasu针对2027届毕业生开展的调查显示，截至5月1日，已有76%的学生获得录用意向，与上年同期基本持平。

日本家电连锁巨头Nojima表示，由于各家公司都在提前行动，公司早在2025年9月便启动了面向2027届毕业生的招聘面试，并于同年11月向通过选拔的学生发出了预录用通知。与此同时，企业通过实习项目提前锁定优秀人才的趋势也在加速发展。一家大型餐饮企业的人事负责人表示：“越来越多学生会直接接受第一份预录用通知，因此企业不得不更早展开招聘活动。”

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