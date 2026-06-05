日美联合投资1600亿日元发展AI科研

Newsfrom Japan

日美两国政府于6月4日宣布，为推动利用人工智能（AI）促进科学技术发展，双方计划共同出资10亿美元（约合1600亿日元）。这是美国政府正在推进的一项国家级项目，日本成为首个参与该项目的合作国。双方将进一步加强在量子技术、核聚变、生物技术等前沿领域的合作。

根据计划，日美两国政府将在未来5年内各出资5亿美元（约合800亿日元）。通过充分运用AI技术，大幅缩短科研所需时间，推动国际联合研发。同时，此举也意在确保在与中国的技术竞争中保持领先优势。

据美国能源部介绍，双方将对美国国家实验室、日本理化学研究所及东京大学等相关项目展开合作。这些项目正致力于开发“自律型研究所”，即利用AI与机器人技术自动完成复杂实验。

美国政府于去年11月推出了名为“Genesis Mission（创世纪计划）”的科研战略，旨在利用政府掌握的科学数据、超级计算机和AI技术，加速能源、生物、半导体等领域的研究开发。美国OpenAI、新兴AI企业Anthropic以及半导体巨头英伟达等最前沿的科技企业也参与了该计划。

、、

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]