任天堂因初代Switch手柄“漂移”问题在法国被罚款约65亿日元

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法国消费者保护当局8日宣布，由于任天堂未能就游戏机“Nintendo Switch”的部分产品缺陷向消费者提供充分信息，决定对该公司处以3500万欧元（约合65亿日元）的罚款。2017年发售的初代Switch累计销量已超过1.5亿台。



根据公告，初代Switch部分手柄存在被称为“漂移（Drift）”的故障，即游戏角色会在玩家未操作的情况下自行移动。该问题在欧洲多国引发大量消费者投诉。任天堂在意识到这一缺陷后，未能及时向消费者公开相关信息，导致部分用户在不知情的情况下自行购买了新手柄进行更换。



法国当局表示，已向任天堂提出和解方案：作为免予因违反消费者保护法而被起诉的交换条件，任天堂需要支付上述罚款。任天堂欧洲法人已接受该方案。事实上，在2023年，任天堂就在欧盟委员会的要求下承诺，将为存在该问题的手柄提供免费维修服务。

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