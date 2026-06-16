日本央行加息至1%，创31年来最高水平，应对物价上涨风险

Newsfrom Japan

日本银行（央行）16日继续召开金融政策决策会议，并以多数赞成通过将政策利率从目前的“0.75%左右”上调至“1%左右”。这是自1995年9月以来、时隔约31年的最高水平。新利率将于17日起实施。受中东局势导致原油价格上涨等因素影响，日本央行认为物价存在进一步上升的风险，因此决定实施自去年12月以来、时隔4次会议的再次加息。

日本央行正朝着金融正常化方向逐步推进加息。自2024年3月解除负利率政策以来，此次已是第五次加息，政策利率也由此正式告别0%区间。随着利率上升，存款利率和住房贷款利率等预计将同步提高，或对企业经营和居民生活产生广泛影响。

正在因肝囊肿感染接受住院治疗的日本央行行长植田和男缺席了此次会议。在行长不在场的情况下决定调整政策较为罕见，因此由其余8名政策委员进行表决。审议委员浅田统一郎认为，“相比物价进一步上涨，生产和就业下行的风险更大”，因此投下反对票，其余7人则表示赞成。副行长内田真一将于16日下午代替植田和男举行记者会。

会议还对正在推进的国债购买缩减计划进行了中期评估。为避免债券市场出现动荡，日本央行决定自明年4月起暂停进一步缩减购债规模，并维持每月2万亿日元的国债购买规模。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]