夏普推出首款智能手表，正式进军可穿戴设备市场

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夏普16日宣布，将于7月9日推出首款智能手表和智能戒指，正式进军可穿戴设备业务。用户只需佩戴设备，即可掌握摄入热量、心率等身体数据，轻松进行健康管理。



与已趋于饱和的智能手机市场相比，可穿戴设备市场被认为仍有较大的成长空间。夏普希望将其培育为新的盈利支柱。夏普通信事业本部长中江优晃在16日的发布会上表示：“夏普的加入有望开拓新的需求。”



此次推出的产品共有两种，分别是智能手表的“Karada Mate Watch”和智能戒指“Karada Mate Ring”。其中，智能手表可根据体内水分变化和糖分变化自动测量摄入热量，并能检测体内水分状态；智能戒指则搭载用于测量心率、血氧等数据的四个高精度传感器，可监测睡眠状态等健康信息。两款产品均提供金色和银色两种配色，参考售价分别为5.94万日元和4.18万日元。

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