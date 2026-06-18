5月访日游客同比减少3.6%，中国内地游客减少逾六成

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日本政府观光局17日公布的估算数据显示，5月访日外国游客人数为355.99万人，较上年同期减少3.6%，连续两个月低于上年同期水平。

受中国政府呼吁民众谨慎赴日旅游的影响，中国内地游客人数连续6个月同比下降，5月减少60.4%。此外，由于假期分布不利，泰国游客人数也同比下降8.6%。

另一方面，来自以色列和海湾国家等中东8国的访日游客达到3.9万人，同比增长67.8%，创下单月历史新高。伊斯兰教节日时间变化以及部分航线恢复运营，对游客增长起到了推动作用。韩国、台湾地区和美国的5月访日人数均创下历年同期新高。

按国家和地区来看，韩国以95.13万人位居首位，同比增长15.2%；台湾地区以61.68万人位列第二，同比增长14.6%；美国以33.37万人排名第三，同比增长7.0%；中国内地以31.3万人位居第四。

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