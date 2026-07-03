日本大型企业夏季奖金首次突破100万日元，创历史新高

Newsfrom Japan

日本经济团体联合会（经团联）2日公布的2026年夏季奖金首次统计结果显示，日本大型企业夏季奖金平均额达到100.8706万日元，较上年增长1.88%，刷新自1981年有可比数据以来的历史最高纪录。夏季奖金金额首次突破100万日元大关。除各企业业绩保持稳健外，作为奖金计算基础的基本工资上涨也对奖金增长产生了推动作用。

本次首次统计对象涵盖19个行业的112家企业。截至目前，夏季奖金连续第五年高于上年水平。经团联分析称，这表明“加薪的强劲势头得以持续”。

按行业划分，制造业（99家企业）奖金平均额同比增长1.63%至106.0434万日元；非制造业（13家企业）同比增长4.01%至86.4712万日元。

在全部19个行业中，有14个行业实现增长。其中，受数据中心相关需求推动，有色金属行业奖金同比大增18.01%至112.5131万日元，增幅最为显著。食品行业增长10.33%，造船行业增长9.64%，均录得较高增幅。

另一方面，有5个行业奖金出现下降。其中，汽车行业受部分企业业绩下滑影响，奖金同比减少8.97%至99.7155万日元，表现低迷；钢铁行业下降3.81%，包括百货店在内的商业行业也下降了2.75%。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]