日本拟10月起上调在留手续费，永住申请费升至20万日元

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日本出入国在留管理厅3日公布了有关调整外国人在留许可手续费用的政令草案。根据草案，在留资格变更和在留期限更新手续的费用，将从目前统一的6000日元上调至1万至7.5万日元；永住许可申请费则将从现行的1万日元大幅提高至20万日元。同时，即日起征集公众意见，并计划于今年10月实施新规。

此次上调手续费旨在筹措因在留外国人人数急剧增加而产生的相关行政成本，相关内容已被纳入今年5月通过的修订版《出入国管理及难民认定法》。

根据政令草案，无论是在留资格变更还是在留期限更新，获批在留期限为3个月以下的手续费为1万日元；随着获批在留期限延长，费用也将相应提高。其中，在留期限为1年的手续费为3.3万日元，3年以上5年以下为6.4万日元，5年以上则为7.5万日元。对于可通过网络申请、且在留期限超过3个月的申请，手续费可减免3000至1万日元不等。永住许可申请则仍仅接受窗口办理。

此外，出入国在留管理厅还公布了手续费减免对象的指导方针。对于同时符合以下两项条件的人士，可获得减免待遇：一是经济状况相当于《生活保护法》规定的“需要救助者”；二是出于人道主义原因有必要予以照顾者。符合条件者，在留手续费用可减至1万日元，永住许可申请费可减至2万日元。

修订后的法律规定，在留相关手续费用上限为10万日元，永住许可手续费上限为30万日元，具体收费标准将在上述上限范围内通过政令确定。

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