日本防卫省导入“LUUP”共享电动滑板车，引发“位置情报泄露”担忧

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日本防卫省自本月1日起，在市谷厅舍（东京都新宿区）正式引入共享电动滑板车及电动自行车服务“LUUP”，供职员在占地约相当于5个东京巨蛋的广阔园区内及前往园区外办事时使用。不过，这一举措也在社交媒体上引发担忧，有人认为，处理机密信息的防卫省职员，其位置数据和行动轨迹可能因此存在泄露风险。

市谷厅舍占地约25公顷，是日本防卫省的核心办公区域，汇集了防卫省本部各部门、统合幕僚监部以及陆海空自卫队各幕僚监部等重要机构。与霞关各中央省厅相比，这里的面积大得多，从面向靖国通的正门步行至防卫大臣小泉进次郎办公室所在的A栋，需要数分钟时间。

此次，防卫省在A栋旁等地点设置了3处LUUP停放点，配备10辆电动滑板车和5辆电动助力自行车。此服务仅限防卫省职员使用，相关费用由防卫省承担。车辆可骑行至园区外，但借还车均须在厅舍内的指定停放点完成。

小泉进次郎3日在记者会上表示，此举是“减轻职员负担、提高工作效率”措施的一部分。不过，目前职员反应较为平淡，有人表示“平时运动太少，反而更想走路”，也有人称“从没骑过，对自己来说没有需求”。

防卫省在X（原Twitter）公布引入LUUP后，社交媒体上出现了不少质疑声音。有网友担心，职员的位置数据和移动记录可能会被泄露；也有人认为，车辆驶出园区后需要在公共道路行驶，职员的人身安全也值得关注。

对此，小泉进次郎回应称，仅凭位置数据本身，“并不认为会对信息安全造成问题”。他同时表示，防卫省已再次要求职员严格遵守交通规则，加强相关安全教育。

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