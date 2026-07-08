京成电铁拟开通成田羽田直达特急，预计2030年代投入运营

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6日获悉，京成电铁将引入连接成田机场与羽田机场的新型直达特急列车，计划于2030年代投入运营。此举旨在应对成田机场扩建以及访日外国游客持续增加的趋势，进一步改善两大机场之间的交通便利性，并提升运输能力。

相关计划已于同日举行的日本国土交通省成田机场相关研讨会上正式公布。

根据规划，京成电铁将于2028财年开通往返成田机场站（千叶县成田市）与押上站（东京都墨田区）之间的新型特急列车。届时，该列车预计每小时最多开行约3班，并将直通都营地下铁浅草线及京急机场线，直达羽田机场。

目前，京成电铁运营着连接成田机场与羽田机场的“Access特急”，全程约需1小时40分钟，无需另行支付特急费用。新型直达特急开通后，虽需额外支付特急票价，但运行时间将进一步缩短；与此同时，现有的“Access特急”也将继续运营。

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