世界首座“宝可梦机场”正式启用，石川能登打造灾后复兴新地标

位于日本石川县轮岛市的能登机场于7日正式更名为“能登里山Pokémon With You机场”，并在航站楼举行了纪念仪式。航站楼内墙面等处绘有超过100种《宝可梦》系列角色，机场内的商店和餐厅还推出了限定商品和特色餐饮。据石川县介绍，这是全球首座以宝可梦命名的机场，此次合作项目预计将持续至2029年9月底。

该项目由石川县与致力于通过宝可梦开展各类社会公益活动的Pokémon With You财团合作推进。在纪念仪式上，山野之义表示：“在推进能登半岛地震灾后重建的过程中，‘宝可梦机场’将成为推动复兴的重要动力。”他还表示，希望将机场启用带来的期待与喜悦，转化为推动能登复兴的力量。

航站楼二层中庭悬挂着一只乘坐飞机的皮卡丘大型充气气球。一层到达大厅则设置了灾后复兴应援艺术展示，以令人联想到能登的自然风光为背景，众多宝可梦角色共同亮相其中。