全家首家旗舰店东京开业，打造“值得专程前往”的便利店

日本全家便利店（FamilyMart，总部位于东京）7月9日宣布，旗下首家旗舰店“FAMIMA PARK AZABUDAI”将于10日在东京都港区正式开业。新店不仅设有可直接从店外购买咖啡等商品的外卖窗口，还配备了可试穿服饰的试衣间。全家社长小谷建夫表示，力求打造一家“让人愿意专程前往的便利店”。

店外的外卖窗口将提供高品质咖啡及人气热食“Famichiki（全家炸鸡）”等商品。顾客还可以坐在店外以全家官方吉祥物造型设计的长椅上享用餐点。店内则陈列约300款全家原创服饰品牌“Convenience Wear”商品，并设置可提供穿搭建议的触摸屏，同时安排专业工作人员为顾客提供搭配咨询服务。

此外，新店在建筑设计上也别具特色，屋顶打造了以森林为主题的绿化空间。该店是全家推进“创造便利店新价值”项目的首家门店，由知名设计师NIGO参与设计。未来，全家还计划在东京开设数家延续这一项目理念的新概念门店。

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