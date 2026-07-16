富士“一次性胶卷相机”迎来40周年，复古拍摄体验再度走红

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富士胶片旗下的一次性胶卷相机“Utsurundesu”于本月迎来发售40周年。这款产品曾在20世纪80至90年代风靡一时。随着数码相机和智能手机的普及，一度淡出大众视野。然而，如今这种需要拨动过片拨杆、透过取景器构图、按下快门的模拟拍摄体验，再次受到年轻消费者的青睐。



初代“Utsurundesu”于1986年7月1日上市。当时，相机仍属于价格昂贵的消费品，不仅携带不便，操作也较为复杂。富士胶片以“随时、随地、人人都能轻松拍照”为理念，推出了这款产品，并以“给胶卷装上镜头”的逆向思维完成开发。通过大幅压缩成本，首款产品售价定为1380日元，之后还推出了售价低于1000日元的版本。

此后不断升级，增加了闪光灯功能，外壳材质也由纸质改为塑料。日本艺人Demon阁下等出演的电视广告更是深入人心。一位50多岁的女性回忆说：“修学旅行时几乎人手一台。冲洗出来后会和同学一起分享照片，还会加洗留作纪念。”

随着数码相机和手机普及，“Utsurundesu”的销量在1997年前后达到顶峰后逐渐下滑。但自2010年代后期开始，这款产品重新受到欢迎。日本折扣连锁店唐吉诃德表示，新冠疫情后销量持续增长；生活杂货店Loft也曾一度出现缺货情况。

一位20多岁的日本女性上班族表示，自己旅行时都会使用‘Utsurundesu’，“比起用手机拍照，更有一种特别的仪式感。”在东京银座Loft，一位来自中国的20多岁女性游客表示，希望在日本拍摄更多照片，因此一次购买了两台。



截至目前，“Utsurundesu”累计销量已超过17亿台。富士胶片还宣布，将于今年8月推出时隔20年的全新产品，包括防水版（售价约4480日元）和黑白胶卷版（售价约4300日元）。公司负责人表示，未来将继续推出更多能够拓展“Utsurundesu”独特拍摄体验的产品和服务，希望这一经典产品能够持续畅销。

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