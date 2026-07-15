JR东日本发布新一代新干线检测车“SOAR”，最高时速320公里

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JR东日本7月14日发布将于2029年度投入使用的新一代新干线检测车，并公布其爱称和外观设计。作为现役检测车“East-i”的继任车型，爱称为“SOAR”，可在最高时速320公里下边运行边检测，实现与东北新干线营业列车相同速度的巡检。

现役“East-i”最高检测时速为275公里，与营业列车存在速度差，因此在安全性方面一直存在一定课题。JR东日本社长喜势阳一在记者会上表示：“新车能够在与营业列车相同的速度环境下实施检测，将进一步提升安全性。”

“SOAR”一名取自英文单词“soar”（翱翔），其中字母“O”还寄托了“零事故”等美好愿望。新车采用7节编组，车型编号为E927系。车体以白色为主色调，侧面配有红色和绿色线条。车辆的最终设计细节预计将于2026年秋季完成。

新车还将搭载新开发的轨道受力推定系统，并结合轨道变形检测装置，对需要维修的区段进行判断。此外，列车共配备48台摄像机，可拍摄接触网、隧道等铁路沿线设施和环境。未来，JR东日本还计划引入人工智能（AI）技术，实现对裂缝等潜在危险部位的自动识别和筛查，进一步提升新干线基础设施检测的效率和安全水平。

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