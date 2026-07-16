访日游客时隔5年同比下降，受中国大陆赴日游客减少影响

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日本政府观光局15日公布的估算数据显示，2026年上半年（1—6月）访日外国游客人数为2108.48万人次，同比下降2.0%。虽然上半年访日游客人数连续两年突破2000万人次，但这是5年来首次出现同比下滑。中国游客大幅减少，成为整体数据下滑的主要原因。

从各国家和地区来看，中国大陆访日游客同比大减56.4%，降至205.82万人次，表现低迷。另一方面，韩国以567.51万人次、同比增长18.6%位居首位；台湾地区以397.22万人次、同比增长20.9%位居第二。

仅看6月份的访日外国游客人数（估算值）为314.86万人次，同比下降6.8%，已连续3个月低于去年同期。不过，来自台湾地区、韩国等地的游客人数均创下历年6月新高。

另一方面，日本观光厅同日公布的2026年4—6月访日外国游客旅游消费额（初值）显示，消费总额同比增长0.2%，达到2.5096万亿日元。人均旅游消费额同比增长3.3%，达到24.4457万日元，创下季度历史新高。

6月份中国大陆访日游客数量已连续7个月低于去年同期。今后，日本能否继续维持较高水平的访日游客规模，关键在于欧美及东南亚等其他地区游客的增长，能否弥补中国大陆游客减少带来的缺口。

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