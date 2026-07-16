日本首位诺贝尔生理学或医学奖得主利根川进逝世，享年86岁

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因阐明免疫机制、于1987年成为首位获得诺贝尔生理学或医学奖的日本科学家、美国麻省理工学院（MIT）教授利根川进于11日去世，享年86岁。他出生于日本名古屋市。麻省理工学院于16日公布了这一消息。据悉，葬礼已以非公开形式举行，遗体将安葬于日本京都。

1987年，利根川进48岁时，凭借揭示人体免疫系统利用有限基因生成多种抗体的机制这一科研成果，获得诺贝尔生理学或医学奖。

获奖后，利根川进将研究重心转向脑科学，在记忆形成与存储机制等领域取得了多项重要成果。2014年，由他领导团队完成的“小鼠记忆改写实验”入选美国《科学》杂志评选的当年十大科学突破之一。

利根川进1963年毕业于京都大学理学部化学系，同年前往美国，从事分子生物学研究。1968年获得美国加州大学圣迭戈分校博士学位。此后，他先后担任瑞士巴塞尔免疫学研究所主任研究员、美国麻省理工学院教授等职务。长期在美国从事科研工作的同时，他还曾担任日本理化学研究所脑科学综合研究中心主任等职。

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