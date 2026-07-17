英伟达扩大与日本企业合作，推动“物理AI”落地应用

美国半导体巨头英伟达（NVIDIA）16日宣布，借首席执行官黄仁勋访日之机，将进一步扩大与多家日本企业的合作，包括由软银主导成立的新公司、富士通以及丰田汽车等。英伟达将提供人工智能基础技术，推动可应用于机器人操作等领域的“物理AI（Physical AI）”加速实现社会化应用。

在推动国产AI开发方面，英伟达将与由软银等企业共同设立的新公司“Noetra”展开合作，向其提供先进GPU（图形处理器）等技术支持。

Noetra由软银、索尼集团、本田、NEC等44家企业共同参与，于16日正式启动运营。黄仁勋当天在说明会上表示：“日本AI将引领下一场产业革命，我们非常荣幸能够参与这一合作。”

此外，英伟达还将与富士通携手，并联合发那科、安川电机、川崎重工等企业，共同探讨在制造业、零售业、物流等领域推进“物理AI”的商业化应用。富士通社长时田隆仁在说明会上表示：“这是推动机器人在全球真正实现大规模应用的重要一步。”

除此之外，英伟达还将为丰田汽车位于静冈县裾野市的试验城市“Woven City”提供技术支持。还将和日立制作所合作，推进面向工厂、发电站等现场的整体统合与控制系统的开发。