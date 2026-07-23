日本中暑送医人数单周破1万人，消防厅警告：高温“已称得上灾害”

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日本总务省消防厅22日公布的数据显示，13日至19日一周内，因中暑被紧急送医的人数达到10857人。这是今年5月1日开始统计以来，单周中暑送医人数首次突破1万人，较前一周（6日至12日）的4580人增加约2.4倍。消防厅就近期持续的高温天气发出警告称，“已经到了称得上‘灾害’的程度”。

在送医人员中，65岁以上老年人达6734人，占总人数的60%以上。其中14人死亡，321人为重症患者，需要住院治疗3周以上。按事发地点来看，住宅等“居住场所”最多，达到4523人。

进入7月以来，日本全国气温持续升高，最高气温达到35℃以上的“猛暑日”地点不断增加。岐阜县多治见市、三重县桑名市等地最高气温突破40℃，迎来危险级别的酷暑天气。

消防厅表示，近期气温骤升，人体尚未完全适应，呼吁民众不要等到口渴后才补水，应及时补充水分和盐分。同时提醒，在发布“中暑警戒警报”的日子里，应尽量避免外出，并做好防暑降温措施。

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