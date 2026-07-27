“飞鸟・藤原”入选世界文化遗产，日本世界遗产增至27处

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7月26日，正在韩国釜山举行的联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会会议正式决定，将位于日本奈良县中部的飞鸟时代遗迹群“飞鸟・藤原宫都”列入世界文化遗产名录。

世界遗产委员会评价称，该遗产群展示了日本与中国大陆及朝鲜半岛之间的交流以及佛教传入日本的历史，并对后世产生了深远的文化影响。同时，这些遗迹也是反映东亚古代宫都形成过程的重要实物证据。

此次是继2024年“佐渡岛金山”（新潟县佐渡市）入选世界文化遗产名录之后，日本新增的第22项文化遗产。包括自然遗产在内，日本的世界遗产总数增至27处。

“飞鸟・藤原宫都”由分布于奈良县明日香村、橿原市和樱井市的19处遗产构成，主要为6世纪至8世纪的历史遗迹，包括飞鸟宫遗址、迁都后的藤原宫遗址，以及以国宝级彩色壁画闻名的高松塚古坟等。

2007年，该遗产群曾以“飞鸟・藤原宫都及其相关资产群”的名义被列入日本申报世界遗产的预备名单。日本政府于去年正式向联合国教科文组织推荐，称“该遗产群通过两座宫都的变迁，展现了东亚古代国家形成时期中央集权体制诞生的历史进程，是独一无二的遗产”。

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