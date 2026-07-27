日本知名推理作家东野圭吾去世，享年68岁

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因《白夜行》《嫌疑人X的献身》等畅销作品而广为人知、曾引领日本推理小说界的直木奖作家东野圭吾，于23日凌晨因大肠癌去世，享年68岁。葬礼已由近亲办理。

东野圭吾1958年出生于大阪市。大阪府立大学毕业后，他一边担任工程师，一边从事文学创作。1985年凭借《放学后》获得江户川乱步奖，正式出道。1999年凭《秘密》获得日本推理作家协会奖，2006年凭天才物理学家为主人公的《神探伽利略》系列作品《嫌疑人X的献身》获得直木奖和本格推理大奖。

他创作的推理小说兼具深刻的人性描写与精彩的谜题破解，多部作品成为畅销书。《神探伽利略》系列由福山雅治主演，被改编成电视剧和电影；此外，他的多部作品也被影视化，使其成为日本文坛极具影响力的人气作家。

2023年，东野圭吾的著作累计出版100部，日本国内累计发行量突破1亿册。他的作品已被翻译成41个国家和地区的语言，并曾入围国际权威的美国埃德加奖和英国匕首奖。他凭借《解忧杂货店》获得中央公论文艺奖，凭借《祈祷落幕时》获得吉川英治文学奖。原定于今年8月5日出版的《神探伽利略》系列最新长篇《永恒的记忆》，将成为其遗作。

2023年，东野圭吾获颁紫绶褒章，并获得菊池宽奖。2009年至2013年，他曾担任日本推理作家协会理事长。

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