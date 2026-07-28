中国比亚迪推出轻型电动车：首款日本专属设计车型加码日本市场

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中国最大电动汽车（EV）制造商比亚迪（BYD）的日本法人28日推出符合日本轻型汽车规格的纯电动车“RACCO（海獭）”。这是比亚迪首款专为日本市场设计的车型，主打宽敞的车内空间。此次进军日本消费者青睐的轻型汽车市场，比亚迪意在通过推出自主车型进一步扩大在日业务。

该车型最低售价为214.5万日元。若计入日本政府的15万日元补贴，实际价格可降至199.5万日元，控制在200万日元以内。比亚迪计划年销量达到1万辆。比亚迪日本公司总裁刘学亮在发布会上表示：“希望通过我们的技术，为日本消费者带来前所未有的便利与乐趣。”

RACCO车身高度为1.8米，车宽为1.475米，确保了宽敞的车内空间。后排座椅采用了深受家庭用户欢迎的侧滑门设计。根据不同车型配置，单次充电续航里程有所不同，其中“200”车型可行驶210公里，“300Plus”和“300Premium”车型续航里程均可达320公里。

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