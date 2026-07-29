熊本地震死亡人数升至13人，救援人员持续搜寻失联人员

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熊本县发生最大震度7级地震后，警方、消防部门和自卫队29日继续搜寻失联人员。日本首相高市早苗29日表示，截至当天上午8时30分，包括仍在调查确认中的情况在内，地震相关死亡人数已升至13人。地震发生后，熊本县内接连收到大量救援请求，但目前灾情全貌尚未完全掌握，县灾害对策本部正加紧确认受灾情况。

地震发生于28日下午4时27分左右，震源位于熊本县熊本地方。宇城市和冰川町观测到震度7，八代市和熊本市等地观测到震度6强。

受灾的（嘉岛町）和日本制纸八代工厂（八代市）有多人下落不明，其中永旺梦乐城熊本店已有2人确认死亡。

据熊本县灾害对策本部消息，永旺梦乐城熊本店约200人从建筑物内疏散后发生爆炸，导致二楼部分坍塌。虽然已有8名被困人员等获救，但其中2名20多岁的女性死亡，另有1人处于心肺停止状态。据悉，建筑物内部仍可能有其他人员被困，救援人员正以曾传出被困者回应的区域为重点展开搜寻。

日本制纸八代工厂也发生烟囱倒塌事故，据称有11人被困。其中2人在心肺停止状态下获救，其余9人目前下落不明。

地震造成大量房屋倒塌，宇城市、八代市和熊本市共发生8起火灾。

目前，熊本县共有36个市町村的2180户、4744人正在避难。

宇城市、八代市和冰川町等部分地区发生停水，甲佐町和御船町也预计因配水池水位下降而出现停水。停电波及9个市町的约3.7万户。预计未来一段时间最高气温仍将持续超过35摄氏度，当局呼吁民众警惕中暑。

熊本县曾于2016年4月14日和16日分别观测到最大震度7的地震。日本气象厅呼吁，今后一周左右需警惕可能发生最大震度达到7左右的地震。

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