熊本强震致八代市地表向东北移动87厘米

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针对7月28日熊本县发生的最大震度7级地震，日本国土地理院29日公布了利用全球定位系统（GPS）等电子基准点观测的数据。结果显示，熊本县八代市的地表在地震后向东北方向移动约87厘米。

日本国土地理院在全国约1300处设置了电子基准点，持续监测地壳变动。2016年熊本地震期间，曾在熊本县南阿苏村观测到约97厘米的地表位移。

据介绍，此次位移最明显的是八代市的“千丁”基准点，地表不仅向东北方向移动约87厘米，还下沉约32厘米。此外，熊本市南区“城南”基准点向北移动约43厘米，八代市“泉”基准点则向南移动约17厘米，均观测到较大的地壳变动。

国土地理院根据各基准点的位移数据进行模型计算后推测，引发此次地震的断层长度约32公里、宽约7.9公里，断层错动距离约2.2米。

另一方面，对日本陆域观测卫星“大地2号”（ALOS-2）获取的雷达影像分析显示，震源附近的日奈久断层带西北部最大发生约50厘米的地表变动，东南部最大发生约10厘米的地表变动。

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