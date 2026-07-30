日本首相高市早苗表明：食品消费税明年4月起降至1%，为期两年

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日本首相高市早苗（自民党总裁）30日在首相官邸接受媒体采访时表示，政府计划自2027年4月起，将食品消费税税率由目前的8%下调至1%，为期两年。剩余的1个百分点将通过向中低收入群体发放现金补贴的方式实现食品消费税“实质归零”。

在此之前，高市当天出席了自民党总部召开的临时高层会议，并就消费税减税表示，希望党内能够汇总讨论意见，以便在8月上旬做出决定。这一要求获得与会人员一致同意。

随后，自民党和日本维新会两党的干事长等高层在国会举行会谈，就减税方针达成共识，并将分别加快完成各自党内的相关程序。

日本政府计划于8月上旬通过内阁会议正式决定减税方案，并在预计于今年秋季召开的临时国会上提交相关法案。

将食品消费税“实质归零”的方案，最初由跨党派组织“社会保障国民会议”中的执政党方面提出，并与在野党主张的现金补贴方案一并写入了会议的中期报告。

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