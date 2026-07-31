熊本强震遇难人数升至35人，“黄金72小时”即将结束，酷暑加剧救援压力

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日本熊本县发生最高震度7级地震后，31日进入灾后第4天。消防、警方及自卫队仍在全力搜救失联人员。据熊本县灾害对策本部消息，截至目前，包含仍在调查是否与地震相关的死亡案例在内，遇难人数已升至35人。随着地震发生后的“黄金72小时”即将结束，救援行动进入关键阶段。在酷暑中，目前仍有超过9000人处于避难状态，当地政府呼吁民众警惕中暑。

位于嘉岛町的永旺梦乐城熊本因地震引发爆炸事故，建筑二层发生坍塌。截至目前，已有12人获救、7人遇难。警方、自卫队和消防部门正持续清理瓦砾，确认是否仍有人员被困。

熊本县灾害对策总部表示，35名遇难者中，已有27人的身份得到确认。其中，八代市20人（30岁至90多岁）、冰川町4人（50岁至90多岁）、宇城市2人（60岁至70多岁）、甲佐町1名20多岁男性遇难。永旺梦乐城熊本遇难的7人身份仍在确认中，其中1人的死因是否与地震有关仍在调查。

截至31日上午7时30分，熊本县共设立390处避难所，共有9105人避难。此外，还有不少灾民选择在车内过夜。受灾地区连续出现最高气温超过35摄氏度的酷暑天气。

熊本县已制作防暑及预防“经济舱综合征”（长期久坐导致血栓等疾病）的宣传资料，在各避难所发放，并通过官方网站和社交媒体呼吁民众做好健康防护。

基础设施方面，停电预计将于31日傍晚基本恢复，仅个别地区除外；但供水中断仍影响约79100户居民。交通方面，九州新干线博多至熊本区间已于31日上午恢复运行，但列车班次较正常情况有所减少。

此次地震发生于7月28日16时27分左右，震中位于熊本地方。宇城市和冰川町观测到日本气象厅震度7级，八代市、熊本市、嘉岛町等地观测到震度6强。

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