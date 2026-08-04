日本拟收紧永住许可条件：收入需高于日本人平均水平

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日本出入国在留管理厅8月4日公布了《永住许可审查指南》修订草案，首次明确指出，永住许可属于“需要特别慎重审查”的在留资格，并拟进一步提高申请门槛，包括要求申请人收入持续高于日本家庭平均收入，同时强调申请人应“积极为日本带来利益”。修订草案已于当天启动公开征求意见，计划于10月正式修订。

日本法务大臣平口洋在记者会上表示，鉴于永住者拥有日本最稳定的在留资格，此次调整旨在确保申请人不会成为社会公共负担，因此有必要重新审视相关标准。

根据《出入国管理及难民认定法》，获得永住许可需满足三项基本条件：一是品行良好；二是具备独立维持生计所需的资产或技能；三是符合日本国家利益。

现行审查指南对第二项条件规定为“不会在日常生活中成为公共负担，并预计今后能够维持稳定生活”。此次修订草案进一步提高了这一标准，要求申请人的收入需持续高于日本人家庭平均收入水平。此外，还新增养老金相关要求，即申请人未来可领取的养老金金额，应达到按高于日本人平均收入、连续缴纳30年厚生年金所对应的水平。

在“符合日本国家利益”方面，明确申请人应“积极且具体地为日本带来利益”。为促进申请人顺利融入当地社会，审查时还将综合考虑其是否具备一定水平的日语能力、是否理解日本的制度和社会规则，以及如有处于义务教育阶段的子女，是否已按规定接受义务教育。

截至2025年底，日本在留外国人约412万人，其中永住者约94万人。日本出入国在留管理厅表示，虽然调查显示永住者领取生活保护（低保）的比例与日本人基本相同，但仍决定进一步收紧永住许可标准。根据计划，新版审查指南将力争自2027年4月开始正式实施，但其中有关收入标准的新要求，拟追溯适用于2026年4月以后提交的永住申请。

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