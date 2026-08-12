日本乐天上半年营业利润时隔7年转正， 电商及金融业务表现强劲

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日本乐天集团（Rakuten）10日公布的2026年6月中期合并财报（国际会计准则）显示，公司上半年营业利润为504亿日元，而去年同期为66亿日元亏损，实现7年来同期首次扭亏为盈。互联网电商及金融业务表现强劲，加上手机业务亏损进一步收窄，共同推动整体盈利改善。

同期净亏损为109亿日元，较去年同期的1244亿日元大幅收窄。

从调整后营业利润来看，电商等业务同比增长54.8%，金融业务同比增长46.6%，均保持强劲增长势头。手机业务方面，调整后营业亏损为922亿日元，较去年同期的1048亿日元减少126亿日元。6月底，乐天手机通信线路签约数达到1075万条，同比增长约20%。

乐天集团董事长兼社长三木谷浩史当天在线上记者会上表示，越来越多用户通过手机业务进入包括电商在内的“乐天经济圈”。他强调，“利用人工智能（AI）推动用户使用多项服务的措施进展顺利。”

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