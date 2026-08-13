熊本城震后重新开放，期待成为“复兴的象征”

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受最大震度7级地震影响而临时闭园的熊本城（熊本市）于13日重新开放。10年前的地震发生后，熊本城耗时约2年半才实现部分区域向公众开放，而此次在加快推进安全确认工作的情况下，仅用了约两周便重新迎接普通游客。熊本市相关负责人表示：“熊本城是复兴的象征，希望能以此为契机，吸引更多游客来熊本。”

当天上午9点开园前，已约有200人排队等候，其中海外游客十分显眼。来自静冈市的岩品广敏（61岁）面对坍塌的石墙感慨道：“城堡非常壮观，但看到这些还是让人心痛。”来自群马县高崎市的一名60多岁女性则笑着说：“熊本有很多人正在经历非常艰难的时期。我想多品尝一些熊本美食，消费支持一下再回去。”

据熊本市介绍，此次地震造成熊本城部分石墙坍塌，天守阁出现裂缝等，共确认有59处受损。在开放区域内，也发现窗框脱落、展品“鯱”受损等情况，但建筑物和相关设施没有出现重大异常。

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