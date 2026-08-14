千叶暴雨致5人死亡、2人心肺停止，关东甲信地区仍需严加防范

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日本千叶县遭遇创纪录暴雨，县灾害对策本部14日宣布，已有5人死亡、2人处于心肺停止状态。日本气象厅将此次暴雨命名为“令和8年8月千叶暴雨”。

从13日傍晚开始的暴雨于14日凌晨趋于平缓。县内22个市町村的大雨特别警报以及6市的泥石流灾害特别警报，于当天上午5时15分降级为警戒级别4的危险警报等。不过，由于千叶县等关东甲信地区的大气不稳定状态预计将持续至15日清晨，气象厅呼吁民众继续严防泥石流、河水上涨以及低洼地区浸水、积水等灾害。

据千叶县灾害对策本部消息，截至14日下午5时，佐仓市确认2人死亡，千叶市、市川市和八千代市各有1人死亡，共计5人遇难。柏市和千叶市共有2人处于心肺停止状态。此外，千叶市仍有1人下落不明。

截至14日上午6时，千叶县内共设立359处避难所，共有3855户、7359人前往避难。

受暴雨影响，县内多地出现大量滞留人员。千叶市中央区的JR苏我站周边一度约有4000人滞留，陆上自卫队出动巴士等车辆，协助将人员转运至避难所。成田机场也有约7000名旅客因交通受阻而滞留，并在机场度过一夜。

千叶县自13日傍晚起间歇性出现线状降水带，日本气象厅先后发布了25次“创纪录短时大雨信息”。千叶市中央区13日下午6时45分前后的1小时降雨量达到115.0毫米，创该地点有统计以来最高纪录；截至14日凌晨1时40分的12小时累计降雨量达到348.0毫米，同样刷新历史最高纪录。

气象厅分析称，受以千岛近海为中心的高气压外围暖湿空气从东南方向流入，并与来自北方的气流发生碰撞，加上高空冷空气的影响，积雨云持续在几乎相同的位置生成，是此次暴雨的主要原因。

截至15日上午6时的24小时降雨量预计，关东南部部分地区将达到150毫米，关东北部120毫米，甲信地区80毫米。

此次大雨特别警报的对象包括千叶市、市原市、佐仓市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船桥市、松户市、习志野市、柏市、八千代市、我孙子市、镰谷市、茂原市、东金市、山武市、大网白里市、九十九里町、白子町和长柄町，共22个市町村。

泥石流灾害特别警报的对象为千叶市、市原市、八街市、茂原市、东金市和大网白里市，共6市。

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