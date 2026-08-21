“刷脸通行”服务逐渐普及，但隐私侵害问题引发担忧

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基于人脸识别技术的“刷脸通行”服务正在逐渐扩大应用范围。除了用于车站检票进出、超市支付外，如今观看棒球比赛也可以“刷脸”入场，无需携带任何物品。随着人工智能（AI）技术不断发展，人脸识别精度持续提高，人们期待其能够减少不正当行为，但与此同时，对隐私受到侵害的担忧依然存在，因此彻底的信息管理不可或缺。

经营折扣店等业务的TRIAL Holdings已在东京都和福冈县的15家门店导入利用NEC人脸识别技术的支付服务。消费者事先完成注册后，只需在自助收银机扫描商品，无需拿出钱包或智能手机即可完成购物。

在东京巨蛋举行的读卖巨人队比赛中，观众通过获取ID等方式，可以使用由松下Connect（东京）提供的技术“刷脸”入场，部分商店也支持无需携带现金或手机的人脸识别支付。日立制作所与东武铁道则已在东武东上线池袋站等地引入人脸识别闸机，未来还计划将该技术用于周边便利店等商业设施的支付。

“刷脸通行”的优势包括防止贵重物品遗失和非法入场，以及缩短排队等待时间等。冈山县仓敷市的特别养护老人院“元气之家”已将人脸识别用于探访登记，据称减轻了工作人员以及入住老人家属的负担。

松下Connect的布道师古田邦夫表示：“随着AI技术不断进步，人脸识别的精度越来越高，也开始能够应用于各种场景。”他预计，人脸识别相关市场规模将从去年的557亿日元扩大至2030年的约1300亿日元。

另一方面，位于东京的ID认证技术推进协会指出：“（使用者）会担心自己的行动是否会被追踪。”该协会表示，相关企业应充分考虑避免侵犯用户隐私，并采取谨慎的运营方式。

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