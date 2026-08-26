日本拟要求汽车搭载防分心、瞌睡驾驶检测系统，2031年起适用于新车型

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24日，日本国土交通省接受采访时透露已基本确定方针，将要求日本国产车和进口车搭载能够检测驾驶员边操作智能手机边驾驶的分心驾驶，以及疲劳驾驶，并发出警告的“驾驶员监控系统（DMS）”。该省计划于今年9月修改相关省令，从2031年起适用于新车型，并于2033年起要求继续生产的现有车型也搭载该系统。

欧洲目前已经要求在销售车辆上搭载该系统。日本国内汽车制造商也已将DMS投入实际应用，国土交通省希望借此进一步推动该系统的普及。

据国土交通省介绍，DMS通过车内摄像头等设备检测驾驶员的视线、眼睑以及方向盘操作等情况，一旦发现异常，就会通过警报声或方向盘震动提醒驾驶员。按照强制搭载的要求，如果检测到分心驾驶，车辆时速在20～50公里时，驾驶员持续6秒将视线移离前方；时速超过50公里时，持续3.5秒将视线移离前方，系统就会启动警告。对于疲劳驾驶，则要求在时速70～130公里的范围内，根据规定的检测标准进行识别。

今年3月，日本参与的联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）通过了DMS的新国际标准。随着新标准将于9月生效，日本国土交通省也将修改《道路运输车辆法》相关安全标准。

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