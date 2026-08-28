日本5家企业联手推动人形机器人应用，AI的“学校”正式投入运营

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26日，为推动人形机器人进入工厂、物流等产业现场，负责让具身智能（Physical AI）学习人类作业方式的数据采集中心在千叶县习志野市正式投入运营。汉方药生产商津村、机械专业商社山善等5家公司参与运营。通过企业间合作，开展单家公司难以独立完成的大规模作业数据采集和AI训练，力争推动人形机器人在产业现场实现实际应用。

该中心由5家公司共同参与的联合事业体“J-HRTI”负责运营。当天向媒体开放的设施内，最多可同时配备40台中国制造的人形机器人，并有操作员常驻。操作员佩戴虚拟现实（VR）眼镜，通过远程操控机器人完成数据采集等工作。此外，中心还设置了模拟实际作业环境的区域，用于验证人形机器人在不同工作场景中的应用效果。计划在本财年内，率先推动人形机器人承担搬运等简单工作。

津村执行董事熊谷升一表示，随着人口减少，确保劳动力越来越困难，“为了稳定供应（产品），实现自动化、无人化是必要的”。

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