日本著名前卫艺术家草间弥生去世，享年97岁

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日本前卫艺术家、文化勋章获得者草间弥生14日在东京都内一家医院因多器官衰竭去世，享年97岁。她以反复、增殖的波点、网纹等图案创作的绘画，以及极具辨识度的“南瓜”雕塑闻名于世，是日本最具国际影响力的艺术家之一。

草间弥生1929年出生于长野县松本市。10岁左右起，她便开始以波点和网状图案为主题进行绘画创作，并使用水彩、粉彩、油画等多种媒介，创作出充满幻想色彩的作品。

1957年，草间弥生赴美国发展。1959年，她在纽约举办个人展览，以黑色为底、布满白色网纹的《无限的网》系列作品受到高度评价。此后，她开始创作被称为“软雕塑”的立体作品。20世纪60年代后半期，她以“事件（Happening）”为名，在公共场所开展人体彩绘等大胆前卫的艺术活动，受到年轻人的追捧。1967年，她将自己的创作活动拍摄成电影《草间的自我消灭》，该片后来在欧美电影节上获奖，也进一步引发关注。

1973年，草间弥生将创作活动的重心转回日本，并开始涉足文学创作，发表小说和诗歌。1983年，她凭借小说《克里斯托弗男娼窟》获得野性时代新人文学奖。1993年，她参加威尼斯双年展。1994年起，她又在直岛“贝乐思艺术之地”等地陆续创作户外雕塑作品。

此后，草间弥生依然保持旺盛的创作热情，推出《我永恒的灵魂》系列等绘画作品，并创作了广受欢迎的公共艺术作品《南瓜》。2021年，她又开始创作《每天都在为爱祈祷》系列。

2006年，草间弥生获授旭日小绶章；2009年被评选为文化功劳者；2016年获授文化勋章。

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