9月1日起“生活道路”最高限速降至时速30公里，覆盖约七成普通道路

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对于没有中央线、限速标志等设施的“生活道路”，日本将从9月1日起把机动车法定最高时速从目前的60公里下调至30公里。此举旨在减少行人较多、道路较窄的市区道路交通事故。由于全国约七成普通道路属于这一范围，此次调整将带来交通规则的重大变化。若不了解新规而继续高速行驶，可能构成严重超速，因此需要特别注意。

近年来，日本交通事故数量总体呈下降趋势，但在生活道路上，儿童和老年人因交通事故死亡的人数仍维持在每年约300人的水平，长期没有明显下降。针对这一情况，日本政府于2024年7月在内阁会议上决定实施此次制度调整，将最高时速限制为30公里。原因在于，当车速超过时速30公里时，行人在事故中遭受致命伤的概率会急剧上升。

此次修法针对的是没有通过交通标志或路面标线设置速度限制，且道路中央没有白线或隔离带的普通道路，其法定最高时速统一下调至30公里。拥有多条车道、划分明确的干道等道路仍维持最高时速60公里不变。如果道路上设置了“限速40公里”等交通标志，则继续按照原有的限速规定执行。

此次降速主要针对宽度不足5.5米、通常由当地居民频繁使用的道路。日本警察厅等部门也将加强对这类“生活道路”的宣传。不过，由于目前并没有对“生活道路”作出明确的法律定义，因此不能简单地认为“因为不经过住宅区，所以不属于限速30公里的范围”。对于郊外一些行人较少、即使符合条件也没有必要实施时速30公里限速的道路，警方表示已经根据实际通行状况设置了相应的限速标志等设施。

日本警察厅相关负责人表示，此次调整的目的是遏制即使在繁华街区也不主动减速等危险驾驶行为，从而预防交通事故。今后警方将根据道路通行量和事故发生情况进行分析，并在有必要的地点加强执法。同时，还将利用便携式小型自动测速设备等，在狭窄道路上开展执法，尽量避免影响正常交通。

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